Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
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Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralıİZMİR'in Bornova ilçesinde, düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı.

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen B.H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.H.'nin göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişiyi yaralayan şüphelinin H.H. olduğu belirledi. Olaydan sonra kaçan H.H.?nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

Düğünde 'halay başı olma' kavgası kanlı bitti; 1'i ağır 3 yaralı

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