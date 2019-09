Düğünde dehşet saçanlar serbest bırakıldı

22.09.2019 21:45

Samsun'da düğün eğlencesi sırasında akrabalar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 2 kişinin vurularak, 1 kişinin otomobil çarpması sonucu, 1 kişinin de darp sonucu yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki düğün eğlencesi sırasında daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen akrabalar arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.S. (20) ve L.S. (53) pompalı tüfekle ateş açılması sonucu etrafa saçılan saçmalardan vurularak, H.A. otomobil çarpması sonucu ve S.Ö. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan ve peşlerine düşen polise de silah çektikleri iddia edilen H.Y. ile M.Y. ve babası H.Y.'yi kısa sürede olayda kullandıkları tüfekle birlikte yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanmaları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren baba H.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ile tüfekle ateş açan H.Y. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Y. ve H.Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

