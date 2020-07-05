Düğünde damadın zor anları
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Düğünde damadın zor anları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damadın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.

Düğünde damadın zor anları
05.07.2020 22:16 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:20

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğünün nikah merasiminde gelinin damadın ayağına basma çabası ilginç görüntüler oluşturdu.

İskenderun'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve yakalandığı amansız hastalıktan vefat eden Adnan Tink'in kızı İlayda Tink irfan İsmetoğulları ile dünya evine girdi. Gazetecilerin de davetli olduğu düğünde nikah sırasında renkli görüntüler yaşandı. Nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna gelin tereddüt etmeden "evet" cevabı verirken, damat kendisine soru yöneltildiğinde ayaklarını kaldırarak gelinin ayağına basmasından kurtulmaya çalıştığı anlar davetlileri güldürdü. "Son pişmanlık fayda etmez" şarkısının çalındığı anlarda damada "ayaklarını indir" baskısı yapıldı. Baskı üzerine damat ayağını indirerek gelinin basmasına izin verdi. Nikah cüzdanını eline alan gelin "bastık mı bastık" diyerek nikah cüzdanını gösterirken, damat "'ayağımı kaldırdım basmasın diye ama herkes bassın' dedi. Baş parmağım yok sanki" dedi. Sosyal mesafe kurallarına göre az sayıda davetlinin kabul edildiği düğün renkli görüntülerle son buldu. - HATAY

Kaynak: İHA

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