Düğünde çocukların oyun alanından alınmasını isteyen müzisyen darbedildi

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sokak düğününde çocukların oyun alanı dışına alınmasını isteyen müzisyen Sedat Erdog, bir davetli tarafından dövüldü.

Olay, geçen pazar günü Esenler Mahallesinde yapılan bir sokak düğününde meydana geldi. Düğünlerde müzisyenlik yapan Sedat Erdog, gelin ve damadın oynadığı alandaki çocukların yakınları tarafından dışarı alınmasını isteyen anons yaptı. İddiaya göre anonsun ardından davetliler arasında bulunan H.Y., yanına gelerek tartıştığı müzisyen Erdog'un yüzüne kafasıyla vurarak darbetti.

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