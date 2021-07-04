Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde mahalle muhtarı oğlunu evlendirdiği düğün yemeğinde içki içen kişiler arasında çıkan tartışma sonucu meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde mahalle muhtarı oğlunu evlendirdiği düğün yemeğinde içki içen kişiler arasında çıkan tartışma sonucu meydana gelen kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahalle muhtarı İ.D., oğlunu evlendirdiği düğün yemeğinde içki içen kişiler arasında tartışma çıktı. Şüpheliler arasında çıkan tartışma kavgaya dönmesi neticesinde 1 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme çalışması başlatıldı.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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