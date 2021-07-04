Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Hasan Aslan - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde mahalle arasında düzenlenen düğünde çıkan tartışmada Erdoğan E., otomobilden aldığı tüfekle Rahmi Çoban'a (30) ateş açtı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde mahalle arasında düzenlenen düğünde çıkan tartışmada Erdoğan E., otomobilden aldığı tüfekle Rahmi Çoban'a (30) ateş açtı. boğazına saçma isabet eden Çoban hayatını kaybederken, kaçan zanlının yakalanması için jandarma araştırma başlattı. 

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Hasköy Mahallesinde meydana geldi. Mahalle arasında düzenlenen düğünde alkol alan Erdoğan E. (27) ile Rahmi Çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdoğan E. otomobilinden getirdiği ruhsatsız tüfekle çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Rahmi Doğan'a ateş açtı. Boğazınasaçmaların isabet ettiği Rahmi Çoban yere yığıldı.Cinayet zanlısı Erdoğan E. ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.Yaşanan kavga nedeniyle düğün sona ererken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Rahmi Çoban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çoban'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Aslan

Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Taner Ölmez Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Cristiano Burak Elmas Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 23:57:11. #1.16#

title