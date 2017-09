Düğünde Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1'i Ağır 3 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, bir düğünde çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Olay, gece saatlerinde Ege Mahallesi 1544. Sokak'ta yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tacettin Ö.(48), Zafer Ö.(31) ve Demir C. ile düğüne gelen kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce, kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle Tacettin Ö., Zafer Ö. ve Demir C.'ye ateş açtı. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna saçma isabet eden yaralılardan Zafer ve Tacettin Ö. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Demir C. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan, Tacettin Ö. ve Demir C. yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, göğsünden yaralanan Zafer Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan, polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için vatandaşların ifadesine başvururken, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.



Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İZMİR