Düğünde çıkan kavgada silahla vurulan damat hayatını kaybetti

Başkentte düğünde "yan bakma" meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada seken kurşunla göğsünden vurulan damat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sincan ilçesinde düğünden bir gün önce yapılan kına eğlencesinde "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Düğün günü de devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Muhammed G. (27) tarafları ayırmak için havaya tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun tavandan sekerek damat Hüseyin Furkan Koca'nın (16) göğsüne isabet etti.

Koca, düğün salonuna sevk edilen 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı, olay yerinden otomobille kaçan Muhammed G'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, damadın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA