Düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı

Uşak'ta bir düğünde çıkan kavgada baba ağır yaralanırken oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta bir düğünde çıkan kavgada baba ağır yaralanırken oğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya yönelik 2 şüpheli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere olay Uşak'ta Ulubey ilçesinde merkeze bağlı bir düğün salonunda gerçekleşti. İddialara göre düğünde henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada baba R. G. ve oğlu Nazif Görmüş (36) ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Nazif Görmüş hayatını kaybederken babası R.G.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca çıkan kavgada olay yerinden araçla uzaklaşan 2 şüpheli şahıs Y.U. ve H.İ.Ö. ise emniyet ekiplerince şehir merkezinde saklandıkları yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı