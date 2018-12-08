Düğünde Çıkan Halay Başı Kavgasında Tekme ve Yumruklar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'da düğün halayla başladı. Olayla devam etti. Pistte tüm hünerlerini sergileyen genç düğüne katılan diğer gençlerden dayak yedi. Kadınlar çocuklar kavganın arasında kaldı.

KIRMIZI KAZAKLI GENÇ PİSTTE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI

Şanlıurfa'da bir düğünde halay tüm coşkusuyla sürerken kırmızı kazaklı genç elinde mendille piste çıktı. Gözler bir anda ona çevrildi.

DÜĞÜNDE ROL ÇALMASINA ÖFKELENİP TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tüm hünerlerini sergileyen genç daha sonra yeniden halayın başına geçti. Yine herkesten rol çaldı. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Diğer gençler tekmelerle yumruklarla saldırdı. Düğün salonu bir anda karıştı. Kadınlar çocuklar o kavganın arasında kaldı. Kavgayı düğüne katılanlar güçlükle ayırdı.

İşte düğünde yaşanan o arbededen kareler;