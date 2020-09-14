Düğünde çekilen halay pahalıya patladı
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Düğünde çekilen halay pahalıya patladı

Düğünde çekilen halay pahalıya patladı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

14.09.2020 01:12 | Son Güncelleme: 14.09.2020 01:53

Düğünde çekilen halay pahalıya patladı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde yasak olmasına rağmen sokak düğünü yapıldı. Yapılan düğünde sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle halay çeken damat ve beraberindeki 6 kişiye jandarma ekipleri tarafından 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanırken, düğüne ise son verildi.

Öte yandan son dönemde Covid-19 vakalarının arttığı Malatya'da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor. Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara covid -19 tedbirleri hatırlatılıyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor.

Düğünde çekilen halay pahalıya patladı

Kaynak: İHA

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