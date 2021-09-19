Düğünde çalınan motosikletler bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
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Düğünde çalınan motosikletler bulunarak sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Düğünde çalınan motosikletler bulunarak sahibine teslim edildi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir düğünde çalınan iki motosiklet jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde bir düğünde çalınan iki motosiklet jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde bir düğünde çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntülerden motosikletleri çalan şahısların M.A. ile O.K. olduğu belirlendi. Yapılan fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şahıslar yapılan baskınla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edilirken çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - OSMANİYE

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Haber: Düğünde çalınan motosikletler bulunarak sahibine teslim edildi - Haberler
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