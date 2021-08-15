Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir düğün töreninde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde bir düğün töreninde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada C.K., isimli kişi aldığı bıçak darbesiyle M.D., isimli kişi ise sopa darbesi sonucu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Düğünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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