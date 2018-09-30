Düğünde Başına Kurşun İsabet Eden Kadın Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumarlı Mahallesi'nde bir yakınının düğününe katılan H.V. (45), düğünde havaya ateş açılması sonucu, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun kafa derisini sıyırdığı belirtilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.