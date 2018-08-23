Düğünde Ateşlenen Silahla Yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düğünde silahla ateş açılması sonucu bir çocuk kazara bacaklarından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yolüstü köyünde düğün sırasında tabanca ile havaya ateş açan H.K. şarjörün boşaldığını düşünerek silahı yere doğrulttu. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun 5 yaşındaki Ö.F.E'nin bacaklarına isabet etti.

Yaralanan Ö.F.E. Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Ö.F.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.