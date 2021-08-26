Düğünde alkış alan hareket
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Düğünde alkış alan hareket

Düğünde alkış alan hareket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir düğünde yaşananlar herkesi duygulandırdı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir düğünde yaşananlar herkesi duygulandırdı. Düğün merasimi için hazırlanan pastanın bahşişi, orman yangınlarında mağdur olanlara bağışlandı.

AK Parti Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi olan Vakfıkebir ilçesi esnaflarından Mehmet Alp, hayatını Zümrüt Esra Kahveci ile birleştirdi. Çiftin düğün merasiminde düğün pastasını getiren çalışan, damadın babasından bahşiş istedi. Damadın babası pastayı dilimlemek için sembolik bir hediye verse de çalışan bıçağı vermemekte ısrar etti. Tebessüm ettiren diyalogda görevlinin "Hocam bıçağı araçta mı unuttuk acaba" sözleri üzerine damadın babası bu defa yüklü bir miktarda bahşiş verdi. Parayı alan çalışanın "Hocam bu yüklü bahşişi geçtiğimiz günlerde yurdumuzda meydana gelen orman yangınlarında mağdur olanlar için bağış yapacağım" sözleri üzerine damadın babası bahşişi artırarak, görevliye teşekkür etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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