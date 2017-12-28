Düğünde 6 Kişi Yaralayan Şüpheli Yakalandı (4)

Düğünde 6 Kişi Yaralayan Şüpheli Yakalandı (4)

TUTUKLANDIGaziantep'te, düğünde pompalı tüfekle açtığı ateşle 5'i çocuk 6 kişinin yaralanmasına yol açan 56 yaşındaki Kavas Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Düğünde 6 Kişi Yaralayan Şüpheli Yakalandı (4)

TUTUKLANDI

Gaziantep'te, düğünde pompalı tüfekle açtığı ateşle 5'i çocuk 6 kişinin yaralanmasına yol açan 56 yaşındaki Kavas Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kavas Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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