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Düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

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Düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs tutuklandı

Çorum'un Bayat ilçesinde düğün töreninde havaya rastgele ateş açarak 2 arkadaşının ölümüne neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Bayat ilçesinde düğün töreninde havaya rastgele ateş açarak 2 arkadaşının ölümüne neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde düzenlenen düğün töreninde bir şahıs üzerinde bulunan silahı çıkararak havaya rastgele ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar, Murat Şahin (37) ve Emin Alparslan'a (44) isabet etti. Yaşanan olay sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Murat Şahin kaldırıldığı İskilip Devlet Hastanesi'nde, Emin Alparslan ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından havaya ateş ederek 2 kişinin ölümüne neden olan şahıs kayıplara karıştı.

Jandarma ekipleri 2 kişinin ölümüne neden olan şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda düğünde havaya ateş eden şahsın Murat Y. olduğu tespit edildi. Ölen şahıslarla Murat Y.'nin arkadaş oldukları ve düğün için Çorum'a birlikte geldikleri öğrenildi.

Soruşturma devam ederken bugün güvenlik güçlerine teslim olan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Göktürk/İHA)

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