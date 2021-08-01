Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
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Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi

Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğüne giderken kaza yaptıkları otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 kızı, yan yana toprağa verildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğüne giderken kaza yaptıkları otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 kızı, yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Feke-Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı yönetimindeki 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile kızları Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem (16) Ordu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AİLEDEN GERİYE BİR KİŞİ KALDI

Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu ile kızları Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu'nun cenazeleri, otopsinin ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene, ailenin geride kalan tek ferdi Nurullah Ordu (30) ile yakınları katıldı. Ailenin cenazeleri, Osman Ordu'nun kardeşi Adem Ordu'nun kıldırdığı namazın ardından yan yana toprağa verildi.


Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal

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