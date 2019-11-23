23.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:47

Düğün yolunda kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin bir yakınlarının düğüne gittikleri öğrenildi

ÇORUM - Çorum'da hafif ticari bir araç ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi dee yaralandı. Kazada hayıın kaybedenlerin bir yakının düğüne geldikleri öğrenildi.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobille minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç hurdaya dönerken, minibüs devrildi. Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Çorum-İskilip karayolu trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA