Düğün yolu kazasında yaralıların kimlikleri belli oldu
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Düğün yolu kazasında yaralıların kimlikleri belli oldu

Düğün yolu kazasında yaralıların kimlikleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düğün yolunda minibüsün karıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düğün yolunda minibüsün karıştığı kazada yaralıların kimlikleri belli oldu.

Kaza, Pazarcık'tan ilçesinde meydana geldi. Kilis'ten Çağlayancerit Helete mevkiine düğün için seyir halinde olan Hanifi A. (26) idaresindeki 79 DD 680 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada minibüsün şoförü ile yolcuların kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan Perihan Y. (55), Sevda D. (48), Mehmet E. (9), Meryem G. (40), Songül B. (40), Mehmet B. (51), Gülbeyaz Ş. (25), Kıymet E. (71), Hayırlı A. (43), Şura T. (26) olduğu belirlendi. Yaralılardan Yekta A.'nın (45) durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralılardan Furkan T.'nin ise Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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