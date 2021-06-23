Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
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Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı

Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaz mevsiminin gelmesi ve pandemi nedeniyle yapılamayan düğünlerde için yasakların kalkması çiçekçi esnafının yüzünü güldürdü.

Yaz mevsiminin gelmesi ve pandemi nedeniyle yapılamayan düğünlerde için yasakların kalkması çiçekçi esnafının yüzünü güldürdü.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır yapılamayan düğünlerin, yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden yapılacak olması birçok sektörü olumlu yönde etkilediği gibi çiçekçileri de mutlu etti. Kısıtlamalardan oldukça etkilenen çiçekçiler, düğünlerin de başlamasıyla birlikte tempolu çalışıyorlar. Düğün için gelen siparişlerden memnun olan çiçekçiler, altın fiyatlarını pahalı bulan vatandaşların düğün hediyesi olarak evlenen çiftlere çiçek gönderdiklerini söyledi.

Eskişehir'de çiçekçi esnafı Serkan Banaz, düğünlerin açılmasıyla işlerinin arttığını söyledi. Maliyetlerinin artmasına rağmen zam yapmadıklarını belirten Banaz, "Her sektör olduğu gibi çiçekçiler de düğünlerin açılmasını dört gözle bekledi. Allah'a şükür beklediğimize değdi. İşlerimiz gayet iyi durumda. Düğün salonlarına gönderilen çiçekler için çok talep alıyoruz. Altın fiyatlarının artması da bu durumu etkiliyor. Vatandaş altını pahalı bulduğu için düğüne 100-150 liralık çiçek gönderiyor. Genelde saksı çiçekleri tercih ediliyor. Çelenk siparişlerimiz de oluyor ama genelde onları kurumsal firmalar tercih ediyor. Çiçeklerin bize geliş fiyatları artmasına rağmen biz zam yapmadık. Evlenen bazı çiftlerin alım gücü düşük olduğu için geçen senedeki fiyatlardan satış yapıyoruz. Örneğin 150-200 liraya süslediğimiz bir düğün arabasını yine aynı fiyattan yapıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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