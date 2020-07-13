Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (3) 5 TUTUKLAMAAfyonkarahisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

5 TUTUKLAMA

Afyonkarahisar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düğün sahibi olan diğer şüpheli ise serbest kaldı.

Kaynak: DHA