Düğün yapılan sokağa uyarıya giden ekibe saldırı: 4 polis yaralı (2)
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİAfyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
13.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:52
6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Afyonkarahisar'da sokak düğününü sonlandırmak isteyen polis ekiplerine saldıran ve 4 polis memurunu yaralayan 6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelinin yakınları, adliye önünde bekledi.
Kaynak: DHA