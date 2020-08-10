Düğün yapılan otelin bahçesinde atılan havai fişekler yangın çıkardı
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Düğün yapılan otelin bahçesinde atılan havai fişekler yangın çıkardı

KONYA'da, bir otelin bahçesindeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle otelin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.

Düğün yapılan otelin bahçesinde atılan havai fişekler yangın çıkardı
10.08.2020 00:34 | Son Güncelleme: 10.08.2020 01:39

KONYA'da, bir otelin bahçesindeki düğünde atılan havai fişekler nedeniyle otelin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Alev topuna dönen ağaçlar itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın nedeniyle düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Esenler Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otelin bahçesinde yapılan düğünde atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı. Bahçedeki ağaçlara isabet eden kıvılcımlar bir anda ağaçların alevler içinde kalmasına neden oldu. Ağaçlardan yükselen alevler çalışanlar tarafından kontrol altına alınamayınca, itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, düğünde bulunan davetliler kısa süreli panik yaşadı.


Kaynak: DHA

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