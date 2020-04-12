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İzmit, Güncel

Düğün yapamayan çifte, görüntülü aramayla moral verdiler

İZMİT'te, şubatta evlenen Serkan ve Kerime Çetin çiftinin 11 Nisan'da yapmayı planladığı düğün, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

12.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:43
Düğün yapamayan çifte, görüntülü aramayla moral verdiler

İZMİT'te, şubatta evlenen Serkan ve Kerime Çetin çiftinin 11 Nisan'da yapmayı planladığı düğün, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Arkadaşları, Çetin çifti ile görüntülü görüşerek, mutluluk dileyip, moral verdi. 

İzmit'te yaşayan Serkan ile Kerime Çetin, şubat ayında aile arasında yaptıkları nikahla hayatlarını birleştirdi. Çift, 11 Nisan için de düğün tarihi aldı. Hazırlıklar yapılırken, mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında düğün iptal edildi. Düğünlerini yapamayan, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde bulunan Serkan ve Kerime Çetin çiftini, arkadaşları görüntülü arayarak, mutluluk dileyip, moral verdi. 

Serkan Çetin, çok mutlu olduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızın yaptığı hoş sürpriz, bize büyük moral verdi. Bu anı hayatımız boyunca unutmayacağız. Bu bizimle çok hoş bir anı olarak kalacak" dedi. 


Kaynak: DHA

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