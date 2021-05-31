Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler
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Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler

Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'da düğün yapacak çiftler, 1 Haziran sonrası için hazırlıklara başladı.

Kütahya'da düğün yapacak çiftler, 1 Haziran sonrası için hazırlıklara başladı. Kuyumcular, düğün yapacaklara altın takılarını hemen almaları tavsiyelerde bulunuyor.

Kütahyalı kuyumcu Kerem Paksoy, düğün alış verişi listesinin başından yer alan bilezik, yüzük ve set gibi takıların fiyatlarının her geçen gün arttığını dile getirdi. Normalleşme sonrası düğünlerin de başlayacağını tahmin ettiklerini ifade eden Paksoy, "Uzun süredir devam eden pandemi ile birlikte ertelenen düğünlerin, 1 Haziran sonrası salonların açılması beklenmektedir. Bu sebeple düğün sezonunda da bir hareketlilik yaşanıyor. Düğünlerini erteleyen kişiler, son 1-2 aydır artışta olan altın alış verişlerini de yapmaktadırlar. Altın alış verişlerinde genellikle 25-30 gram aralığında olan burma, örgü tercih edilirken setlerde ise kalın ve ağır modellerle birlikte klasik İtalyan setler tercih ediliyor. Bunlar ise 7 bin liradan 15 bin liraya kadar çıkıyor. Düğünlerin vazgeçilmesi tek taşlar 700-800 lira civarında, alyanslarda ise bu sene düz Bolbe alyanslar revaçta" dedi.

Son aylarda altındaki hareketliliğin devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Paksoy, "Altının alışverişinde küçük değişimler toplu alışverişlerde fiyatları büyük oranda etkilediği için müşterilerimiz altın alış verişlerini artırdılar. Son zamanlarda bizimde öngörümüz artacağı yönünde. Bizimde tavsiyemiz düğünlerin eylül ve ekim bile olsa altınlarını bugünden almaları yönünde. Genellikle Kütahya yöresinde düğünlerde 5 bilezik, normal bir set, yüzük olurken, yanına bazı eklemelerde oluyor. Ortalama bir düğün alış verişinde altın masrafı 25-30 bin lira bandından başlıyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler
Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler
Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler
Düğün yapacak çiftlere tavsiyeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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