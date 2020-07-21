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Düğün ve tatil hazırlıklarının adresi Trendyol oldu

Yaz dönemiyle birlikte düğünlere ve tatillere yönelik hazırlıklar hız kazanırken, Trendyol'da haziranda satışı en çok artan kategoriler abiye ve plaj giyim oldu.

Düğün ve tatil hazırlıklarının adresi Trendyol oldu
21.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:26

Yaz dönemiyle birlikte düğünlere ve tatillere yönelik hazırlıklar hız kazanırken, Trendyol'da haziranda satışı en çok artan kategoriler abiye ve plaj giyim oldu.

Trendyol'un açıklamasına göre, haziranda tüketicilerin sepetlerinde en çok yer alan ürünler sırasıyla t-shirt, elbise, sneaker, şort, bluz, gömlek, pantolon, polo yaka t-shirt, pijama ve terlik oldu.

Önceki aya göre satışlarını artıran ürünlerin başında abiye kıyafetler geldi. Düğün sezonunun açılmasıyla abiye kıyafetlere ilgi yüzde 230 arttı. Davetler için alışverişini Trendyol'dan gerçekleştirenler abiye elbiseler için ortalama 210 TL harcadı.

Abiyelerden sonra talebin en çok arttığı ürünler yüzde 210 ile mayolar, yüzde 190 ile bikini takımları, yüzde 170 ile deniz şortları, yüzde 150 ile deniz ayakkabıları, yüzde 140 ile güneş gözlükleri, yüzde 140 ile tulumlar ve yüzde 120 ile şapkalar oldu. Geçen yıl mayısta ağırlıklı olarak gerçekleşen plaj giyim kategorisine yönelik satışlar bu yıl haziranda ivme kazandı.

Yaz alışverişinde kadın giyim öne çıktı

Haziranda moda ürünlerini en çok tercih edenler kadınlar oldu.

Kadınların satın alma oranları ise yüzde 94 bluz, yüzde 92 elbise, yüzde 88 pijama takımı, yüzde 86 terlik, yüzde 84 pantolon, yüzde 80 şort, yüzde 79 t-shirt, yüzde 75 gömlek, yüzde 73 sneaker ve yüzde 62 polo yaka t-shirt şeklinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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