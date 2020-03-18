Düğün ve nişanlara Korana virüs ertelemesi
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Rize, Güncel

Düğün ve nişanlara Korana virüs ertelemesi

Ülke genelinde Korona virüs tedbirleri amaçlı birçok toplu alanın geçici olarak kapatılması Rize'de de düğün, nişan gibi etkinliklerin ertelenmesine ve iptal edilmesine sebep oldu.

18.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:30
Düğün ve nişanlara Korana virüs ertelemesi

Ülke genelinde Korona virüs tedbirleri amaçlı birçok toplu alanın geçici olarak kapatılması Rize'de de düğün, nişan gibi etkinliklerin ertelenmesine ve iptal edilmesine sebep oldu. Düğün sahipleri düğün salonlarını arayarak düğünlerini ileri bir tarihe erteliyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Rize'de düğün salonu işletmecisi Ahmet Koç, düğünlerin itap edilmesinin mantıklı olduğunu, ülkedeki Korona virüs tehlikesinin geçmesi adına atılan bir adım olduğunu söyledi. İptal olan ve ertelenen düğünler nedeniyle Ramazan ayından sonra yoğunluk yaşayacaklarını fakat üstesinden gelebileceklerini dile getiren Koç "Mart ayında gerçekleşecek düğünler için bugün bir telefon trafiği yaşadık, gelenler de oldu. Dedik belki yasak Nisan ayına kadar kalkar o yüzden Nisan ayına attık. Yasak kalkmazsa da daha da öteye atarız. Bir şekilde bu düğün günlerini hallederiz, vatandaşımızın işini çözeriz. Düğün dediğin zaman bu virüs olayında sıkıntı. Çünkü tokalaşma, takı takma, birbirleriyle dans etme, oyun oynama virüs varsa her türlü yayılır. Onun için kapalı alanlarda ve düğünlerde böyle bir önlem alınması gayet normal. Halkımız iyi olsun, virüsü en güzel şekilde atlatalım. Bende inanıyorum, bizim vaka sayımız çok az. Sıkıntısız bir şekilde bunu atlatacağız. Bizim mutfağımız çok zengin. Besin kaynaklarımız çok zengin. Diğer yabancı ülkeler gibi değil, biz sadece makarna yemiyoruz. Sadece böcek, çörek yemiyoruz. Bir de herkesin temas ettiği yerden uzak durursak daha da güzel bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Düğün olmaması iyi, düğün olsaydı da evlenen çiftler çocuk sahibi olmadan virüse mi yakalansaydı?" dedi.


1 günde 3 düğün çekimi iptal edildi


Düğünlerin iptal edilmesinin kendilerini etkilediğini dile getiren fotoğrafçı Ahmet Mavi ise "Bugün 3 düğünümüz iptal oldu. Birkaç davetiyemizin de tarihleri değişti. Bizi de baya bir etkiledi" derken, şimdiye kadar 6 düğünün iptal edildiğini dile getiren Emine Kaytaz isimli fotoğrafçı ise "Yaklaşık 6 düğünümüz iptal edildi. Daha sonraya erteledik ama ne zaman olacak, nasıl olacak henüz belli değil. Tüm gelin ve damatların moralleri bozuk. Sağlık olsun, inşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs ile mücadele kapsamında 28 Mart'ta gerçekleşecek nişanları ertelenen Emre Taşpınar ise yaptığı açıklamada da "Her şeyin başı sağlık" diyerek "Nişanımız ertelendi. Bizim gibi başkaları da böyle aksaklıklar yaşadı. Allah'a kalmış bir şey ne diyelim? Böyle olacaktı, oldu. Biraz üzüldük ama Allah'ın takdiri böyleymiş. 6 Mayıs'a gün verdiler ama bakalım ne olur, ne olmaz, ona göre bir plan, proje çizeceğiz. Haliyle sözlüm de üzülüyor. Bu kadar hazırlık yapılmış, davetiyeler basılmış. Hepsi iptal oldu ama en önde sağlık geliyor" şeklinde konuştu. - RİZE

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Kaynak: İHA

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