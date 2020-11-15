Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı
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Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı

15.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:05
Düğün ve kongre turizminde 2021 rezervasyonları başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durgun bir yıl geçiren toplantı, düğün ve kongre turizm sektörü, 2021 yılı için rezervasyonlara başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durgun bir yıl geçiren toplantı, düğün ve kongre turizm sektörü, 2021 yılı için rezervasyonlara başladı.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, AA muhabirine, salgın dolayısıyla seyahatlerin kısıtlanması, kalabalık etkinliklerin yapılamaması nedeniyle parlak bir yıl yaşamadıklarını söyledi.

Birçok ülkeye göre Türkiye'nin hızlı toparlandığını ve çok sayıda turisti ağırlayan bir destinasyon olduğunu dile getiren Ersoy, kongre ve düğün organizasyonlarının da az sayıda kısıtlı düzenlenebildiğini kaydetti.

Sektör olarak 2021'in 2020'den daha iyi olacağını düşündüklerini belirten Ersoy, "Gelecek yıl için ümitliyiz, özellikle nisan, mayıs için teklifler ve talepler alıyoruz, görüşme halinde olduklarımız ve netlik kazandırdıklarımız var. Özellikle Hindistan ve Rusya pazarlarında hareketlilik var. Tabi seyahat koşullarının netleşmesini bekleyenler de var." diye konuştu.

Ağırlıklı olarak Hindistan ve Rusya pazarı ile çalıştıklarını söyleyen Ersoy, Hindistan ile düğün, Rusya ile iş, toplantı organizasyonları üzerinde yoğunluk oluştuğunu kaydetti.

Kültürlerin yakın olması, ulaşım kolaylığı, beklentilerin karşılanabilmesi gibi çeşitli nedenlerle iki pazarda iş birliğinin daha güçlü olduğunu ifade eden Ersoy, alternatif pazarlar konusunda da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Sektör 2021 için çalışmalara başladı

"Güvenli Turizm Sertifika Programı"nın da sektöre büyük katkısı olduğunun altını çizen Ersoy, hem otellerde hem transfer araçlarda hem de toplantı düzeninde belli bir şablon dahilinde ve standartlarda iş yapılarak gelenlere ve karar vericilere büyük bir güven verildiğini dile getirdi.

Çalıştıkları ülkelerde önemli turizm acentelerini, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğinde Türkiye'ye getirerek alınan önlemleri yaşatarak gösterdiklerini anlatan Ersoy, düğün, kongre ve toplantı turizmi açısından en son Rus heyeti Antalya'da ağırladıklarını söyledi.

Herkesin de memnun bir şekilde ülkeden ayrıldığına dikkati çeken Ersoy, bu memnuniyetin 2021 yılında geri dönüşüm sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

"Süreci çok iyi yönettik, 2021 daha iyi olacak"

Kovid-19 ile yeni tecrübeler de kazandıklarını vurgulayan Ersoy, sektör ve devlet iş birliğinde en baştan önlemler alındığını kaydetti. Devletin sektörü de daima destekleyici adımlar attığını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"İlk defa başımıza gelen bir olay. Tecrübemiz yok, mücadelede zorlandık ama çok şey öğrendik. İşimizde uzman kadro çok önemli, çok iyi ekibimiz var, ekibimizi korumaya odaklandık. Daha iyisini yapacağız. Gücümüz, enerjimiz ve umudumuz var. Turizmde çok önemli bir ülke burası, dünyada çok iyi itibarımız var, bizim de emeğimiz ve mesaimiz var. Bunların yeniden ticarete döneceğine inanıyoruz. Çok dinamik ve krizlere bağışıklığı yüksek sektörün içindeyiz. Pandemi sürecini birçok ülkeden daha iyi yönettiğimizi düşünüyoruz."

Necip Fuat Ersoy, 2021'in daha parlak geçeceğini öngördüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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