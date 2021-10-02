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Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

Dünyada 300 milyar dolarlık pazar hacmi olan düğün sektörü ile ilgili çalışmalar devam ederken Hindistanlı düğün planlayıcısı ve influencer Piya Sharma, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Dünyada 300 milyar dolarlık pazar hacmi olan düğün sektörü ile ilgili çalışmalar devam ederken Hindistanlı düğün planlayıcısı ve influencer Piya Sharma, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği'nin (IADWP) Bodrum Temsilciliğine genç turizmci Fatih Öztarakçı'nın atanmasının ardından ilçede büyük maliyetli, nitelikli düğünlerin yapılması için çalışmalar hız kazandı.

Bu kapsamda düğün turizminin en büyük pazarlarından Hindistan'dan düğün planlayıcıları Bodrum'a gelmeye başladı. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinden düğün planlayıcısı, oyuncu, model ve sunucu Piya Sharma, Fatih Öztarakçı ve derneğin Avrupa ve Asya Başkanı Murtaza Kalender'in davetiyle Bodrum'a geldi.

Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan Sharma, ilçenin tarihi ve turistik yerleri ile otellerini gezdi, bölgenin düğün turizmi potansiyeli hakkında bilgi aldı.

Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Piya Sharma Türkiye'ye ilk geldiğini dile getirerek şöyle dedi:

"Dünyanın farklı yerlerini gezmeyi seviyorum. Geçen bir buçuk yılda korona virüs sebebiyle durum kötüydü. Türk turizmi karantina olmadan Hindistanlılara kapısını açtı. Ben de hemen Türkiye seyahati planladım. 2 gün içerisinde vize ve bilet işlemlerimi hallettim ve buraya geldim."

15 günden beri Türkiye'yi gezdiğini sözlerine ekleyen Sharma, "İstanbul, Kapadokya, Antalya, Fethiye'ye gittim. Şimdi Bodrum'dayım. Türkiye'nin çok güzel yerleri var, Bodrum onlardan biri. Çok güzel sahiller var, tarihi yerler var, fotoğraf çekmek için güzel yerler var. Bazı oteller lüks konaklamayı sunuyor. Hindistanlıların lüks düğünlerini burada yapmalarını isterim. Çünkü en iyi destinasyon burası. Biz Hindistan'da bu tür yerleri arıyoruz. Lüks düğün yapmak isteyenlerin bütçesi var. Bodrum da bunu sunuyor. Burada 12 ay boyunca bu turizm yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği Avrupa ve Asya Başkanı Murtaza Kalender ise yaptığı açıklamada, "Bodrum Uluslararası Düğün Çalıştayı'nın 15'incisine aday oldu. Bodrum güzel bir düğün destinasyonu. Amacımız elit, seçkin düğünleri buraya getirerek turizmi 12 aya yaymak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Bodrum'daki paydaşlarımızla bunu gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 2022 yılı için 20'ye yakın düğün talebi aldık. Amacımız burada uluslararası çapta 50 düğün organize etmek" dedi.

Öte yandan, Hindistan'daki başka düğün planlayıcı ve influencerların Bodrum'a davet edileceği bildirildi. - MUĞLA

Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

Düğün turizmi çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Düğün turizmi çalışmaları sürüyor - Haberler Ekonomi
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