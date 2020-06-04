Düğün tercihleri ve tarihleri "yeni normale" göre ayarlanıyor
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Düğün tercihleri ve tarihleri "yeni normale" göre ayarlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplumsal hayatta meydana gelen "yeni normal" değişiklikler, dünyaevine girecek çiftlerin tercihlerini de etkiledi.

Düğün tercihleri ve tarihleri
04.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:09

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplumsal hayatta meydana gelen "yeni normal" değişiklikler, dünyaevine girecek çiftlerin tercihlerini de etkiledi.

Kovid-19, Türk örf ve adetlerinin önemli kültür unsurlarından düğün cemiyeti konusunda çiftleri yeniden düşünmeye itiyor.

Yaklaşan düğün sezonuna rağmen çiftlerden bazıları düğün yerine nikahı, önceden tarihini belirleyenler ise düğün tarihlerini ertelemeyi tercih ediyor.

"Düğün yapalım dedik, virüse yakalandık"

Yasemin Güler ve Cem Özdem çifti de nikahlarını ertelemeyerek ailelerinin katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi.

Edirne Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törene aile üyeleri sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeyle katıldı.

Cem Özdem AA muhabirine, dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Düğün tarihinin belirsizliğini koruduğunu belirten Özdem, "Düğünü yapalım dedik. Onda da virüse yakalandık. Mesafeli şekilde nikahımızı kıydık ama düğünümüz meçhul. Zamanı belli değil şu anda. Hazirandaydı temmuza erteledik." dedi.

Gelin Yasemin Güler de nikahlarını ailelerinin görebilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Bazı düğünler 2021'e ertelendi

Çiftlerin düğün tarihlerindeki belirsizlik sürerken düğün salonu işletmecileri de hazırlıklarını sürdürüyor.

Bir düğün, davet ve organizasyon şirketinin genel müdürü Fatih Kaşkavalcı, tesislerini sezon için hazırladıklarını söyledi.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında yapılan düğün rezervasyonlarını, müşterileriyle karşılıklı görüşerek ağustos, eylül ve ekim aylarına erteleme yoluna gittiklerini ifade eden Kaşkavalcı, "Müşterilerimiz şu an Kovid-19'dan dolayı bir belirsizlik olduğu için düğünlerini öteliyorlar. Biz de onlara karşılık olarak destek verdik. Hatta yurt dışından gelecek misafirlerimizin birkaç düğünü vardı. Yaşadıkları ülkelerdeki sıkıntılar nedeniyle sünnet düğünlerini 2021 yılına ertelediler." dedi.

Kaşkavalcı, gelecek günlerde düğün salonlarıyla ilgili açıklanacak iyi haberlerle müşterilerine tekrar hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Manşet

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