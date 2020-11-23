Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu
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Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu

23.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:52
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu

Düğün takılarıyla aldığı telefonla video içerikleri üretip YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Düğün takılarıyla aldığı telefonla video içerikleri üretip YouTuber olan Orhun Topkaya, köy yaşamını takipçileriyle paylaşıyor..

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan Orhun Topkaya, yaklaşık bir yıl önce YouTube'ye adım attı. Düğün takılarını satarak aldığı telefonla video çekerek içerik üretmeye başlayan Topkaya'nın şimdilerde 226 binin üzerinde abonesi bulunuyor. Takipçileriyle köy günlerini paylaşan 28 yaşındaki Topkaya, önceleri internet erişiminin kısıtlı olması nedeniyle video yüklemek için 6-7 saat dağ başında beklediğini söyledi.

"Video yüklemek için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu"

Konuyla ilgili İHA mikrofonuna konuşan Topkaya, YouTuber olma sürecini anlattı. Topkaya, "Düğünü yaptıktan sonra takı paralarıyla telefon aldım. Daha önce donanımlı bir telefonum yoktu. Videolar üretebileceğimi gördüm ve küçük küçük videolarla başlayıp çok sevildik. Şu an çözüldü ama internet sorunum vardı. Video yüklemek için traktörle dağa gidiyordum. Benim hayatımla ben gibi yaşıyorlar. İnsanları mahrum bırakmamak için 6-7 saat soğukta beklediğim zamanlar oldu. Ne yaşıyorsak onları gösteriyoruz. Sabah kalktık, çayımızı içtik, koyunlarımıza ve ineklerimize baktık yani köyde insan ne yaparsa onu yapıyoruz. Kara çaydanlıktan çay içmek, dağda yemek pişirmek bunları kurgu olmadan kendimiz yapıyoruz. Ana tema zaten çoban olduğum için koyunlarımız, ineklerimiz ve tarım üzerine bir hayat" diye konuştu.

"Takipçileri köyüne kadar gidiyor"

Hafta sonları köyüne gelerek kendisinin ziyaret eden takipçilerinin olduğunu aktaran Topkaya, "Beni görenler dağda yanıma gelip baklava getiriyorlar, yemek getiriyorlar bir insan bir insana ne hediye ederse hediye ediyorlar. Hafta sonları köye çok kişi geliyor. Hayalim şu; köy hayatında bir noktadan başladım ve kendimi geliştirerek gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu
Düğün takılarıyla telefon alıp YouTuber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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