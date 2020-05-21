Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?
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Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?

Düğün stresi ile başa çıkmanızı sağlayan yöntemlerle hem düğün stresinden hem de düğün sürecini etkileyen problemlerden kurtulacaksınız.

Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?
21.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:40

SAKİNLEŞİN

Stresle başa çıkabilmek için öncelikle sakinleşmek gereklidir. Siz de düğün öncesi süreçte stresli olduğunuzu fark ettiyseniz müzik dinleyebilir, huzurlu bir ortamda yürüyüş yapabilirsiniz. Her insan farklı şekilde sakinleşir. Ne şekilde sakin oluyorsanız kendinize zaman ayırıp kendinizi sakinleştirin. Bu, düğün öncesi süreçte stresi azaltmanız ve daha sağlıklı kararlar vermenizi sağlayacaktır.

Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?

AİLELERE KARŞI HOŞGÖRÜLÜ OLUN

Düğün stresi oluşumunun ana nedenlerinden biri, her iki tarafın ailelerinin düğün ile ilgili istekleridir. Ailelerin sizin iyiliğiniz için çabaladığını düşünerek onlara karşı hoşgörülü olmalısınız. Onların da sizin kadar heyecanlı olduğunu düşünürseniz stres olmamanız gerektiğini fark edeceksiniz. Ailelerin düğün süreci ile ilgili konulara dahil olması sizde stres oluşturuyorsa, onlara yumuşak bir dille durumu ifade edebilirsiniz.

Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?

EMPATİ YAPIN

Düğün öncesi süreçte, karşınızdaki kişilere empati yapmanız gerektiğini unutmayın. Onların da düğün için çaba harcadığını ve sizin yapacağınız bir hatayı düzeltebileceklerini aklınızdan çıkarmayın.

Düğün Stresi ile Nasıl Başa Çıkarsınız?

YARDIM İSTEYİN

Düğün öncesi süreç stresli bir dönemdir. Üzerinizdeki yükü hafifletmek için arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan aldığınız yardımla düğün öncesi süreç çok daha rahat ve stressiz geçecektir.

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