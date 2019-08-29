Düğün sonrası yumruklar konuştu

Düğün sonrası yumruklar konuştu

Adıyaman'da, düzenlenen bir düğün töreni sonrasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

29.08.2019 00:10
Düğün sonrası yumruklar konuştu

Adıyaman'da, düzenlenen bir düğün töreni sonrasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi 2733 Sokak içerisinde gerçekleştirilen bir düğün töreni sonrası, davetliler arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönen kavga nedeniyle olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavgaya karışan şahıslar etkisiz hale getirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • A.D.:
    bizler toplum olarak ne eğlenmesini ne de üzülmesini öğrenemedik en azından mutlu oldum bu kavga en masumu neden derseniz bıçak yok silah yok yumruk var
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.