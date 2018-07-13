Düğün sırasında davetlileri eğlendiren zurnacıya otomobilin çarpma anı kamerada

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde düğün sırasında davetlileri eğlendiren zurnacıya otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Suşehri, Yalnızbağlar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan düğün evi önünde zurna çalarak davetlileri eğlendirdiren zurnacı İsmail Sarıdikmen'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sarıdikmen'e, çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşlarının ilk müdahalesinin ardından yaralı Sarıdikmen, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye götürülen Sarıdikmen'in sol kolunda çatlak olduğu öğrenildi. Çarpma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.