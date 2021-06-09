Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor
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Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Ekonomi

- Düğün sezonunun başlamsıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor Mardin'de düğün sezonlarının açılmasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

- Düğün sezonunun başlamsıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor

MARDİN - Mardin'de düğün sezonlarının açılmasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde ikinci kademe normalleşme sürecinin başlamasıyla düğün sezonu açıldı. Kısıtlama sürecinde düğünlerini erteleyen çiftler düğün hazırlıkları için kolları sıvadı. Gelinlikçilerde yoğun bir satış mesaisi başladı. 8 yıldır gelinlik sektöründe çalışan Zerrin Demir, kendilerine ayıracak vakit bulamadıklarını belirtti. Pandemi sürecine kadar çok güzel gittiğini söyleyen Zerrin Demir, "8 senedir bu sektördeyim. Pandemi sürecinde herkesin olduğu gibi bizimde kapanmalar ve düğünlerin olmaması bütün gelinlikçileri, düğün salonlarını etkiledi. Bizi de çok etkiledi. Ama Allah'a şükür son bir aydır çok güzel satışlarımız oluyor" dedi.

"Bir yoğunluk yaşıyoruz"

Pandeminin bitmesi temennisinde bulunan Demir, "Hepimiz eskiye yani normale döneriz. Gelinlerimiz mutlu ayrılır. Biz mutlu oluruz. Herkes mutlu olur. Patlama oldu diyebiliriz. Yani şu an neredeyse çay içmeye fırsatımız olmuyor. Bu durum önceden olsa çok söylenirdik. Şimdi bu dönemde söylenmeden güzel bir şekilde yapıyoruz. Bu durumdan memnunuz" diye konuştu.

İşletmesinde gelinler için her türlü hizmeti verdiklerini kaydeden Halide Uçar, "Burada biz nişan kıyafeti, kına kıyafeti, gelinlik ve gelinler için kuaför hizmetleri veriyoruz. Gelin hazırlıyoruz. Gelinlerin makyajı, türbanı ve her şeyini yapıyoruz. Gelin buraya geldiği zaman sorunsuz bir şekilde, tertemiz makyajı yapılmış, türbanı yapılmış bir şekilde işlemlerini tamamlıyoruz. Yorulmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve gelin hanımı yolcu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu kısıtlamalar kalktığından beri yoğunluğun başladığını söyleyen Halide Uçar, "Geçen hafta öyle bir yoğunluk yaşadık ki burada birkaç grubu sıraya koyduk. Sırayla alabiliyorduk. Sözleşmelerini sırayla yapabiliyorduk. Yani çok güzel muhteşem bir yoğunluk yaşadık bu ay" diye konuştu.

Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor
Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor
Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor
Düğün sezonunun başlamasıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

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