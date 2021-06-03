Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı
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Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy - Haberler | Ekonomi

Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı Güvenli liman olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı

İSTANBUL - Güvenli liman olan altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altının yükselişine devam edeceğini belirten kuyumcular, normalleşme ve düğün sezonunun açılmasıyla hareketliliğin başladığını söyledi. İç piyasada gram altın 526 liradan, çeyrek altın 855 liradan satılıyor.

Güvenli liman olan altın fiyatları iç piyasada yükselişine devam ediyor. Kapalıçarşı kuyum esnafı, altının yükselişine devam edeceğini belirtirken, normalleşme ve düğün sezonunun açılmasıyla hareketliliğin başladığını söyledi. Kuyumcular, altına olan talebin artacağını ve uzun vadeli kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. İç piyasada gram altın 526 liradan, çeyrek altın 855 liradan, yarım altın bin 710 liradan, tam altın ise 3 bin 370 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı'da kuyumcu Tunahan Alihanoğlu, altının uzun vadeli olarak yükselmeye devam edeceğini söyleyerek, "Sene sonunda gram altının 600 lira civarında olacağını bekliyoruz. Altın uzun vadeli olarak her zaman güvenli liman olmuştur. Düğün sezonunun açılmasıyla biraz hareketlilik var. Daha çok çeyrek altın ve gram altına talep var. Bir müddet sonra daha çok talep olacağını düşünüyorum. Çeyrek altın 855 lira, yarım altın bin 710 lira, Ata altın 3 bin 485 lira, gram altın ise 525 lira seviyesinde" dedi.

"Düğün sezonunun açılmasıyla hareketlenme başladı"

Kuyumcu Arda Aksoy, altının uzun vadede kazandıran güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın, yatırım yapmak isteyenlere uzun vadede kazandırıyor. Altın geçmiş yıllara bakıldığında hep kazandıran bir yatırım aracıdır. Normalleşme dönemi ve düğün sezonunun açılmasıyla ufak bir hareketlenme başladı. Gram altın 526 liradan, çeyrek altın 845 liradan, yarım altın bin 686 liradan ve 3 bin 375 liradan satılıyor" ifadelerini kullandı.

Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı
Düğün sezonunun açılmasıyla altına talep arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Fırat Aksoy

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