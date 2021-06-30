Düğün sezonunun açılması gümüşçülerin yüzünü güldürdü

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte açılan düğün sezonu evlenecek çiftleri yüksek altın fiyatları dolayısıyla gümüşe yönlendirdi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte açılan düğün sezonu evlenecek çiftleri yüksek altın fiyatları dolayısıyla gümüşe yönlendirdi.

Düğün sezonunun açılmasıyla, düğünlere hediye göndermek isteyenlerin ve evlilik hazırlığı yapanların ilk durağı gümüşçüler oldu. Düğünlerin vazgeçilmez hediyesi olan yarım altının yerini gümüş çerçeveli çeyrek altınlar aldı.

Gaziantep'te gümüşçülük yapan Abdulkadir Alptekin, altındaki fiyat artışının kendilerine olumlu yansıdığını söyledi. İnsanların altın alamadığını belirten Alptekin, "Son zamanlarda artan altın fiyatlarından dolayı gümüşte bayağı bir talep artmaya başladı. Altın kaplama ürünlere talep bayağı arttı. İnsanların altın almaya gücü yetmiyor. Artık altın yatırım, gümüş takı aracı olmaya başladı. Ürünlerin altın fiyatı 6-7 bin lirayken gümüşü 250 lira" dedi.

Düğün hediyesinin gösterişli olmasını isteyenlerin altın kaplama gümüş çerçeve içerisine koyulan çeyrek altınları tercih ettiğini belirten Abdulkadir Alptekin, satışların arttığını kaydetti. Alptekin, "Düğün sezonunun açılmasıyla yarım altın götürmek yerine, çeyrek altın alıp bileklik şeklinde götürmeyi daha çok talep ediyorlar. Çünkü insanlar bütçe olarak bayağı zorlandı. Daha gösterişli, göze çarpan bir model olması için çeyrek altını getirip bu tarz gümüş ürünlerine taktırıp öyle götürüyorlar. Ürünlerin gümüşte fiyatı 250 - 300 lirayken, çeyrek altın geldiğinde bin - bin 200 lira oluyor. Altında çeyrek altınla beraber 7 bin - 8 bin lira hatta 10 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı