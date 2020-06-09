Düğün sezonunda salonlar sessiz
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Düğün sezonunda salonlar sessiz

Düğün sezonunda salonlar sessiz Düğün salonu işletmecisi Pınar Yüzbaşıoğlu; düğün salonlarının eğlence mekanları ile aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi Kahramanmaraş'ta düğün salonu işleticisi Pınar Yüzbaşıoğlu, devletin düğün salonlarının eğlence mekanlarından ayrı...

09.06.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:51

Düğün sezonunda salonlar sessiz

Düğün salonu işletmecisi Pınar Yüzbaşıoğlu; düğün salonlarının eğlence mekanları ile aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düğün salonu işleticisi Pınar Yüzbaşıoğlu, devletin düğün salonlarının eğlence mekanlarından ayrı tutmasını ve kontrollü bir şekilde düğünlerin salonlarda yapılmasını istedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen düğün salonlarının biran önce faaliyete geçmesi gerektiğini söyleyen Yüzbaşıoğlu, yuva kurmaya vesile olduklarını ve salonların açılması için devletin kendilerine tarih vermesini önerdi.

Yaz mevsimi nedeniyle düğün sezonunun açıldığını ve sektörün birçok esnafı olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, "Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık kısıtlamanın kalkmasını bekliyoruz. Ama müşterilerimize bir tarih veremiyoruz kesin bir tarih olmadığı için. Devletimiz bizleri destekliyor ancak bizler vatandaşlara hizmet etme konusunda çalışmalarımıza başlamak istiyoruz. Biz eğlence mekanı değiliz, biz insanların yuva kurmaları için vesileyiz. Devletimizden düğün salonları için tarih istiyoruz. Çünkü müşterilerimiz bizleri sürekli arıyorlar. Bizler bütün önlemlerimizi aldık ve mümkünse bizleri eğlence sektöründen farklı görsünler. İnsanlarımız eğlenmek istiyorlar ve bunları kendi içlerinde yapıyorlar ve kontrolsüz oluyor. Bizler artık düğün yapmak istiyoruz. Düğün sektörü birçok sektöre etkili oluyor ve kuaför, beyaz eşya, fotoğrafçı, kuyumcu gibi esnaflarımız para kazanıyor. Birçok sektör birçok çalışan demek ve sadece kendi sektörüm için istemiyorum. Benim çalışanlarım evlerinde hazır bekliyorlar" diye konuştu.

Düğün sezonunda salonlar sessiz

Kaynak: İHA

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