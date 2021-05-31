Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda
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Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda

Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs vakalarının düşüşe geçmesi ve aşılanma oranının artması kapalı olan sektör işletmelerini sevindirdi.

Korona virüs vakalarının düşüşe geçmesi ve aşılanma oranının artması kapalı olan sektör işletmelerini sevindirdi. Diyarbakır'da özellikle düğün salonu işletmecileri, gözlerini bugün açıklanması beklenen yeni kararlara çevirdi.

Diyarbakır'da 16 aylık kapanma süresince sadece 55 gün açık kalan düğün sektörü işletmecileri, umutlarını 1 Hazirana bağladı. Düğün salonları, müzisyenler, gelinlikçiler, fotoğrafçılar, pastaneciler, kına malzemesi satan işletmelerin de yer aldığı sektör hızla hazırlıklarını tamamladı.

Korsan düğüncülüğün başladığı yaz sezonunda kurumsal olarak tüm tedbirini alan işletmeciler, denetimin yapılması için yetkililere çağrıda bulunarak maske, mesafe ve hijyen, HES kodu gibi giriş önlemlerini aldıklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda
Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda
Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda
Düğün sezonu başladı, işletmecilerin gözü açıklanacak kararlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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