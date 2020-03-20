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Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler

Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler Korona virüs, birçok sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkiledi.

20.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:17
Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler

Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler

MALATYA - Korona virüs, birçok sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de olumsuz etkiledi. Ertelenen düğünler nedeniyle çiçekçi ve fotoğrafçılar da sıkıntıya girdi. Mağduriyet yaşadığını belirten sektör çalışanları krizin geçici olduğuna inandıklarını belirterek, gelecekten umutlu olduklarını dile getirdi.

Çin'de başlayan ve kısa sürede dünyaya ya yayılan korona virüs birçok sektörde olduğu gibi düğün sektörünü de vurdu. Bahar ve yaz mevsimini senen en verimli dönemi olarak gören fotoğrafçılar ve çiçekçiler, korana virüs nedeniyle ertelenen düğünler nedeniyle mali kayıp yaşadı. Çiçek sipariyleri ve fotoğraf çekimlerinin durma noktasına geldiğini belirten sektör çalışanları vatandaşlara çağrıda yaparak, kurallara uymalarını ve krizi çok kısa sürede atılması gerektiğini kaydetti.

"Ülke olarak hep birlikte atlatacağız"

Çiçekçi Esnafı 40 yaşındaki Kadir Yücekaya, "Korona virüs her sektörü olduğu gibi düğün ve çiçek sektörünü de vurdu. Vatandaşlar korona virüs den çekiniyor ve çiçek siparişlerini vermiyor. Bizde iş yerimizde oturuyoruz. Yapacak bir şey yok. Ekonomiyi olumsuz bir şekilde etkiledi. Cadde ve kaldırımdan insanlar geçmiyor. Her yer kapalı durumda. Şuan vatandaşlarımız genelde temel ihtiyaçlara yönleniyor doğal olarak. Çiçekte doğal ihtiyaç olmadığı için talep yok. Devletimiz virüs için tüm önemlerini alıyor. Biz de vatandaş olarak buna uyacağız ve hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Virüs fotoğraf sektörünü de vurdu"

Fotoğrafçı esnaflardan 22 yaşında Enes Yunus Tunç, " Korona virüs her sektörü olduğu gibi düğün çiçek ve fotoğraf sektörünü de vurdu. Okullar tatil edildi. Sokağa çıkan insan sayısı çok az. Biraz mağduriyet durumumuz var. Sektörümüz fazlasıyla etkilendi. Sokakta vatandaşlar fazla olmayınca fotoğraf çektiren yok. İnşallah en kısa zaman içerisinde bunlar geçer temennisinde buluyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız. Korona virüs en kısa zamanda geçer. Talimatlara uyalım yeter ki" ifadelerini kullandı.

"Kent merkezinde çay ocaklar kafeler kapalı"

Vatandaş 38 yaşındaki Kadir Akdağ da, "Korona virüs her sektörü olduğu gibi düğün çiçek, fotoğraf ve çay Ocaklarında vurdu. Vatandaş olarak bizlerde virüsle ilgili olarak Devletimizin bizlere söylediği talimatlar doğrultusunda hep birlikte virüsten kurtulacağız" diye konuştu.

Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler

Kaynak: İHA

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Düğün sektörünü virüs vurdu ancak umutlarını yitirmediler

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