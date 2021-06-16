Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor
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Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor

Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelinlik ve abiye ayakkabısı satan Eskişehir'deki esnaflar, dört gözle gurbetçilerin gelmesini bekliyor.

Gelinlik ve abiye ayakkabısı satan Eskişehir'deki esnaflar, dört gözle gurbetçilerin gelmesini bekliyor.

Ülkemizde bu aybaşından itibariyle başlayan nikah törenleri bazı kısıtlamalar olsa da birçok esnafın yüzünü güldürdü. Temmuz ayının başından itibaren de düğünlerin tamamen açılmasını ümit eden sektör esnaflarının bekleyişi devam ediyor. Fakat esnaf için asıl beklenti, yurt dışında yaşayan Türklerin tatil için gelip alışveriş yapması.

"Gurbetçilerin şehir esnafına büyük katkısı oluyor"

Eskişehir'de uzun yıllardır gelinlik ve abiye ayakkabısı satışı yapan Selahattin Tunç, pandemide işlerinin durma noktasına geldiğini belirtiyor. Haziran ayının başından bu yana yapılmaya başlanan nikah törenlerinin işlerinde hareketlenmeye sebep olduğunu belirten Tunç, "Haziran'ın başından itibaren düğün hazırlığı yapanlar bir miktar hareket oluşturdu. Ama bizim asıl beklentimiz yurt dışında yaşayan Türklerin ülkemize gelip, şehir esnafına kazandıracağı günlerde. Kur farkından dolayı burada yaşayan müşterilerimize fiyatlar yüksek gelirken, yurt dışından gelen müşterilerimiz birden fazla ürün alıyor. Düğünler açıldığı zaman hazırlıklarını burada yapacak olan gurbetçilerin şehir esnafına büyük katkısı oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor
Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor
Düğün sektörüne hitap eden esnaflar gurbetçileri bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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