Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor
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Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor

Yaz mevsimine girilmesi ile birlikte belirlenen kurallar içinde düğün törenlerine izin verilirken, sektör esnafı henüz piyasada durgunluğun devam ettiğini, umutla beklediklerini anlattılar.

Düğün sektörü esnafı umutla bekliyor
15.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:14

Yaz mevsimine girilmesi ile birlikte belirlenen kurallar içinde düğün törenlerine izin verilirken, sektör esnafı henüz piyasada durgunluğun devam ettiğini, umutla beklediklerini anlattılar.

Bu sene Korona virüsü (COVİD 19) salgından dolayı düğün malzemesi satan esnafların işlerinde durgunluk sürüyor. Bir taraftan maskeli, kınasız ve oyunsuz düğün törenleri, diğer taraftan hastalıktan dolayı düğün malzemeleri fiyatlarını arttıran fırsatçıların esnafları mağdur ettiği belirtiliyor. Eskişehir'de düğün malzemeleri satan Mehmet Kocabayır, "Fiyatlar bu sene çok kötü. Hastalıktan dolayı fırsatçılık var. Önceden 100 liraya aldığım mala şu anda 160-170 lira isteniyor. Bir taraftan da düğünlerin maskeli olması, kına ve oyun olmamasından mağduruz. Bu durum malzeme satışını olumsuz etkiliyor. Üç aydan beri işimiz yok, son bir haftadır biraz kıpırdama başladı. Ama memnun değiliz. Hastalıktan dolayı devleti suçlayamayız, bu dünya genelinde bir afettir. Ama yaşadıklarımızın yüzde 50'si hastalıktan ve yüzde 50'sı ekonominin dengeli gitmemesinden kaynaklanıyor. İkisi bir araya geldiğinde böyle oldu" şeklinde konuştu.

Geçen senelere göre bu sene gelirlerin yüzde 70'inin kaybolduğunu anlatan Kocabayır, "Geçen senelerde bu dönem çok güzeldi, tam sezonumuzdu bu sezon. Örnek veriyorum geçen sene 5 lira hasılat yapıyorsam bu sene 1 buçuk lira hasılat yapıyorum, o kadar kıyaslayın; yani yüzde 70'imiz kaybolmuş yüzde 30'una çalışıyoruz geçen senelere göre. Ben kendimden bahsettim, ama diğer arkadaşlarımıza baktığımızda genelde böyle" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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