Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
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Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak

Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Ekonomi

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olması, gelinlikten davetiyeye, düğün salonundan çiçekçiye pek çok sektörde siparişleri canlandırdı.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında düğün organizasyonlarına getirilen katılımcı ve ikram kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacak olması, gelinlikten davetiyeye, düğün salonundan çiçekçiye pek çok sektörde siparişleri canlandırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle nikah-düğün merasimlerinde kapalı yerler için uygulanan Kovid-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlaması olmaması ve yiyecek içecek ikramının yapılabilecek olması sektör temsilcilerini sevindirdi. Salgın nedeniyle düğünlerini erteleyenler ve yeni düğün yapmak isteyenler alışveriş için çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

İzmir'de düğün sektörünün kalbinin attığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının hemen ardından hareketlilik başladı.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu (TÜDİFED) Genel Başkan Yardımcısı Murat Dokak, AA muhabirine, hazirandaki açılmayla birlikte düğün salonlarında bir hareketlenme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuzdaki normalleşme adımlarını açıklamasıyla çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Dokak, şöyle devam etti:

"Hızlı bir hareket var. Haziran ayında yüzde 20 olan doluluk oranları temmuz, ağustos ve eylülde yüzde 100'e ulaşacak. Gelen talepler bu doğrultuda. Türkiye'de yılda yaklaşık 600 bin düğün yapılıyor. Sadece geçen yıl ertelenen 150 binin üzerinde düğün var. Bunlar da bu sene düğün yapmak için yer arıyor. Düğün yapan çiftlerimiz ellerini çabuk tutarsa iyi olur, yoksa yer bulamayabilirler. Sadece hafta sonu değil, hafta içine de ciddi talep var."

İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış ise düğün hareketliliğiyle işlerinin hareketlendiğini ifade ederek, "Temmuz ayına hızlı gireceğiz. İşlerimiz çok güzel. Gelecek daha da güzel olacak." dedi.

Sektörün girdi fiyatlarında yükselme olduğuna dikkati çeken Kış, "İthal ürünlerin maliyetlerinde ciddi bir artış oldu. Ancak bunu fiyatlara yansıtmayacağız. Çünkü fiyatlara yansıtırsak insanlar vazgeçiyor. Kar marjını daha da düşüreceğiz. Önemli değil, 3-5 lira kazanalım." diye konuştu.

"Dakikalar sonra sipariş geldi"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda davetiye ve nikah şekeri sektöründe faaliyet gösteren Sinan Erduran ise aylardır düğün sektörünün belirsizlik içinde işlerini yürütmeye çalıştığını söyledi.

Alınan kararla işlerin hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladığını vurgulayan Erduran, "Temmuz ayındaki normalleşmeyi herkes bekliyordu ama kesin olmadığı için adım atamıyorlardı. Öncesinde geliyorlardı, beğeniyorlardı ama sipariş vermiyorlardı. Onların birçoğu Cumhurbaşkanımızın açıklamasından dakikalar sonra bizi aradı. 5 dakika içinde 15 müşteri ile görüşmüşümdür. Sadece düğün değil, sünnet, kına, nişan da var." ifadelerini kullandı.

"Bugünleri sabırla bekledik"

Çarşıda gelinlik, abiye, damatlık satan Emre Yaşar da siparişleri yetiştirmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktardı.

Var olan personelin talebe yetişemediğini belirten Yaşar, "Bugünleri sabırla bekledik, çok şükür ulaştık. Atölyelerde çalışma tempomuz çok yoğun. Müşterilerimiz de bir an önce düğün yapmak istiyor, bizi sıkıştırıyor. Elimizden geldiğince bunun altından kalkıyoruz. Kısıtlama saatlerinin de bitmesiyle atölyelerde mesaiye kalacağız. Daha fazla çalışacağız. Tek derdimiz çok çalışmak olsun. Şu an da üretimimizi 2-3'e katladık." dedi.

Düğün sektörü 1 Temmuz sonrası siparişlere yanıt verebilmek için fazla mesai yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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