Düğün salonundan önce şehir manzarasına karşı göbek attılar
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Düğün salonundan önce şehir manzarasına karşı göbek attılar

Kayseri'de dünya evine giren çift, düğün salonundan önce uğradıkları seyir tepede şehir manzarasına karşı göbek atarak eğlendi.

Düğün salonundan önce şehir manzarasına karşı göbek attılar
13.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:39

Kayseri'de dünya evine giren çift, düğün salonundan önce uğradıkları seyir tepede şehir manzarasına karşı göbek atarak eğlendi.

Dünya evine giren genç çiftin bulunduğu düğün konvoyu Talas ilçesi seyir tepesinde mola verdi. Gelin ve damat ile yakınları, araçtan çalınan müzik eşliğinde Kayseri'nin eşsiz manzarasına karşı göbek attı.

Genç çiftin yakınları ve arkadaşları da bu mutluluğu cep telefonları ile kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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