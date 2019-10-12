Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

12.10.2019 00:00
Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun asma katında telefonla konuşan Halime Aydın (56), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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