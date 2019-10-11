Düğün salonunda düşen kadın ağır yaralandı
Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.
Siirt'te bir düğün salonunun asma katından düşmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde bir düğün salonunun asma katında telefonla konuşan Halime Aydın (56), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.