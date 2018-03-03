Düğün Salonunda Çalışarak 14 Madalya Kazandılar

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki Aktif Spor Kulübü sporcuları, düğün salonunda yaptıkları çalışmalarla katıldıkları Zonguldak İlkokullar Arası Karate Şampiyonası'nda madalya kazanarak büyük başarı gösterdi. Aktif Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, "Sporcularımızın üstün gayreti ve azmi ile 14 madalya kazandık. İmkanlar daha iyi olursa Gaziantep'te Mart ayının sonunda Türkiye Şampiyonası var, inşallah oraya gideceğiz" dedi.

İlçede 149 lisanslı karate sporcusu bulunan Aktif Spor Kulübü Karate takımındaki 14 karateci, geçen hafta Zonguldak'ta düzenlenen İlkokullar Arası Karate Şampiyonası'nda 6 birincilik, 2 ikincilik ve 6 üçüncülük kazandı. Turnuvada kendi okullarına tüm sporcuları madalya getiren kulüp, çalışmalarını ise Alaplı Belediyesi'ne ait düğün salonunda yaptı. Aktif Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün birlikte çalıştığı karate eğitmeni Oktay Altıntaş'ın ikinci kademe antrenör belgesi olmadığı için salon vermediğini iddia etti. İlçede gençlere sporu sevdirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve büyük başarılara imza attıklarını ifade eden Uğuz, şunları söyledi:

"Buradaki spor salonunda ikinci kademe antrenör belgem olmadığı için almadılar. 2009 yılında Aktif Spor Kulübü'nü kurdum. Kendi imkanlarımla kurduğum kulüpte karate, tekvando, boks, voleybol, basketbol gibi branşlarda sporcular yetiştiriyorum. 500'ün üzerinde sporcum var. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bayraktar, ikinci kademe antrenör belgem olmadığı için kapalı spor salonunda çalışma izni vermedi. Karate branşlı Oktay Altıntaş'ın üçüncü kademe antrenör belgesi olduğu halde, onun gelmesine rağmen kabul etmedi. Hocamızın gelmediğini ve çalışmalara katılmadığını söyledi. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Telin ile bu durumu paylaştık. Sağ olsun o da bize düğün salonunu tahsis etti. Biz de kendi imkanlarımızla minderlerimizi aldık. Çalışmalarımıza ve eğitimlerimize burada devam ediyoruz."

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜN GAYETİYLE MADALYA KAZANDIK"

Düğün salonunda çalışmaya başladıktan 15 gün sonra tüm sporcularıyla 14 madalya kazandıklarını ifade eden Uğuz, "Sporcularımızın üstün gayreti ve azmi ile 14 madalya kazandık. İmkanlar daha iyi olursa Gaziantep'te Mart ayının sonunda Türkiye Şampiyonası var, inşallah oraya gideceğiz. Cumhurbaşkanı ne diyor? Kapalı spor salonlarının ışıkları 24 saat açık olacak diyor. Hadi burada da spor yapmayalım. O zaman bu çocuklar ne yapacak? Biz bu çocukları uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutacağız? Kulübümü kaymakamlık oluru ile açtım ama spor salonunda çalışamıyorum" dedi.

"MEVZUAT ANTRENÖRSÜZ ÇALIŞMAYA İZİN VERMİYOR"

Alaplı Gençlik Spor ve İl Müdürü Süleyman Bayraktar ise mevzuatın antrenörsüz çalışmaya izin vermediğini, bunu kulübe bildirmelerine rağmen 15 Ocak'a kadar kapalı spor salonunda ikinci kademe karate antrenörü olmadan çalışmasına izin verdiklerini söyledi. Kapalı spor salonunun tüm sporculara ve kulüplere açık olduğunu, ancak uyulması gereken kurallar ve mevzuat olduğunu ifade eden Bayraktar, "Spor salonuna almıyoruz diye bir durum yok. Bununla ilgili bir kural ve mevzuat var. Biz devlet memurları olarak ona uymak zorundayız. Antrenörlük belgesi olmayanların kurs verme yetkisi yok. Şu anki kulüp başkanın antrenörlük belgesi yok. Başka birinin antrenörlük belgesini gönderdi. Yalnız o antrenmanlara hiç gelmedi. Bu çocukların antrenmanlarda başına bir şey gelmesi durumunda sorumlusu ben oluyorum. Yetkili antrenör olmadığı için başlarında. Kulüpler resmi antrenör bulundurmak zorunda. Kendisi bu sorunu çözmeden belediye düğün salonunda çalışmaya başlamış" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların düğün salonunda çalışmaları

-Karate öğrencisi çocukların eğitim alması

-Düğün salonunda bekleyen veliler

-Hüseyin Uğuz ile röportaj

-Oktay Altıntaş ile röportaj - Alaplızonguldak