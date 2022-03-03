Düğün salonuna girip pasta yiyen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonuna girerek pasta yediği iddia edilen A.K. şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa